Caritas-Bilanz"Psychische Belastungen nehmen deutlich zu"

Sozial-, Familien- und Lebensberatung sind drei der Schwerpunkte der Caritas © Caritas

Das Wirtschaftswachstum hält an, die Arbeitslosigkeit geht zurück. Doch auch in solchen Zeiten dürfe man nicht auf jene vergessen, denen es nicht so gut geht, findet Caritasdirektor Josef Marketz. Gemeinsam mit Pressesprecherin Ingrid Worofka, Christian Eile (Bereichsleiter Menschen in Not) und Ursula Luschnig (Bereichsleiterin Menschen in Krisen) hat er am Montagvormittag im Magdas Lokal in Klagenfurt den Caritas Wirkungsbericht 2017 präsentiert.

