Starke Schäden an Kärnten Straßen und ländlichen Wege nach Unwetterserie. Die geschätzten Kosten gehen in die Millionenhöhe. Zum Teil sind noch Straßen gesperrt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zahlreiche Straßen wurden durch die Unwetter in Mitleidenschaft gezogen © FF Himmelberg/Facebook

In den letzten drei Wochen ist nahezu kein Abend ohne Gewitter, Starkregen, Hagel und Stürmen vergangen. Kärntens Feuerwehren mussten in dieser Zeit mehr als 750 Mal zu Unwettereinsätzen ausrücken, 4700 Kameraden aus 500 Wehren standen im Einsatz – ohne dafür einen Cent zu bekommen. Alleine die Unwetterschäden in der Landwirtschaft belaufen sich auf rund 500.000 Euro.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.