Der gestohlene Wagen wird gesucht © APA/Gindl

Bisher unbekannte Täter stahlen in der Nacht von Freitag auf Samstag einen auf einem Parkplatz in Seelach in der Gemeinde St. Kanzian (Bezirk Völkermarkt) versperrt geparkten Audi A6 eines 27-jährigen Besitzers aus dem Bezirk Völkermarkt. Der Wagen ist schwarz, und hat ein Völkermarkter Kennzeichen. Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion St. Kanzian am Klopeiner See sind erbeten.