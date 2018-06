Kleine Zeitung +

Kärnten intern Wie sich Kärnten von Bischof Schwarz verabschiedet

Mitarbeiterfest im Stift St. Georgen am Längsee und Festgottesdienste in Klagenfurt und Gurk. Personelle Spekulationen und Gerüchte zu Veränderungen in Kärntner Caritas.