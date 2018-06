Facebook

EMS-Geräte aus Fitnessstudio gestohlen © KLZ/Weichselbraun

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Freitag in ein Fitnessstudio in Klagenfurt ein. Die Täter stahlen mehrere Elektro-Muskel-Stimulationsgeräte und die dazugehörige Bekleidung.

Der Wert des Diebsgutes beträgt mehrere zehntausend Euro.

Erst am Mittwoch brachen Diebe in ein Klagenfurter Fitnessstudio ein und stahlen Bargeld und eine Musikbox.

