Ein deutsches Ehepaar geriet am Donnerstag bei einer Wanderung über den Retschitzgraben in Not.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alpine Notlage: Ehepaar mit Seil geborgen © KLZ/Weichselbraun

Bei einer Wanderung über den Retschitzgraben in der Gemeinde Heiligenblut geriet am Donnerstag am Nachmittag ein Ehepaar aus Deutschland in unwegsames Gelände und konnte nicht mehr weiter.