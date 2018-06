Facebook

Die FF St. Paul im Einsatz © FF St. Paul

Mit den Unwettern ist es vorerst vorbei. Doch in den vergangenen Wochen mussten die Kärntner Feuerwehren in den vergangenen Wochen nach heftigen Gewittern Unfassbares leisten. Nach den fast täglichen heftigen Unwettern zog der Kärntner Landesfeuerwehrverband Bilanz: Allein von 27. Mai bis 13. Juni standen 4700 Kameraden aus 500 Wehren insgesamt 750 Mal im Unwettereinsatz: "Es ist fast kein Tag vergangen, an dem nicht schwere Unwetter mit Starkregen und Stürmen unser Bundesland heimgesucht haben. An den wenigen etwas ruhigeren Tagen mussten dann oft Aufräumungsarbeiten von den Vortagen erledigt werden."