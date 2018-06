Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

40-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber in das UKH geflogen werden.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde ins UKH geflogen © Weichselbraun

Schwer verletzt wurde ein Arbeiter (40) in einer Firma in Fesitritz im Rosental. Der Mann geriet mit der rechten Hand in das laufende Kreissägeblatt und zog sich eine schwere Verletzung zu.