Wetter Die Unwettergefahr in Kärnten nimmt vorerst ab

Heftige Gewitter können in Kärnten wieder nicht ausgeschlossen werden © APA/dpa/Ole Spata

Nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage, dürften die Einsatzkräfte in Kärnten endlich aufatmen können. Laut Meteorologen sind am Wochenende Gewitter in Kärnten nicht ausgeschlossen. Schwere Unwetter werden jedoch nicht erwartet. Blitz, Donner und Regenschauer sind aber nirgends ausgeschlossen - vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag.