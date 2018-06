Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Am Mittwoch gingen schwere Unwetter über Guttaring nieder © FF Althofen

400 Unwetter-Einsätze in nur einer Woche: Die Kärntner Feuerwehren absolvierten zwischen 27. Mai und 3. Juni einen Einsatz-Marathon. Diese Woche ging es zwar wettermäßig in dieser Tonart weiter, zum Glück waren die Ausmaße der Unwetter jedoch nicht ganz so heftig: "Von Montag bis Donnerstag wurden die Feuerwehren bisher zu 110 Einsätzen gerufen", bilanziert Dominic Doujak von der Landesalarm- und Warnzentrale Kärnten (LAWZ).

