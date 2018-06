Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Das Land erhöht die Mittel für Hochwasserschutz und Straßen deutlich © Kulmer

Das Thema wird immer wichtiger: Hochwasserschutz-Maßnahmen in Kärnten. Vor diesem Hintergrund erhöht das Land im Budget 2018 die Mittel um 700.000 Euro auf 4,55 Millionen Euro. Das ist einer der höchsten Beträge, den es im Land je gab, betont ein Landesbeamter. Mit diesem Landesanteil soll das Maximum aus dem Fördertopf des Bundes, der 55 Prozent zahlt, abgeholt werden. Neun Millionen Euro können so aus Wien fließen. „Mehr ist nicht möglich“, so Finanzreferentin Gaby Schaunig. Sie verweist auf stets harte Verhandlungen bei der Landesfinanzreferenten-Konferenz mit dem Bund. „Es gab und gibt Intentionen, den Bundestopf zu reduzieren. Doch das wäre ein Verschließen vor der Realität. Es geht um die Sicherheit der Bevölkerung.“

