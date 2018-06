Bei Asphaltierungsarbeiten wurde ein Arbeiter von heißem flüssigem Bitumen am linken Auge verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch einen Arzt in die Augenklinik am Klinikum Klagenfurt geflogen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hubschrauber C11 flog den verletzten Arbeiter ins Klinikum Klagenfurt © Weichselbraun

Am Dienstag war ein 36-jähriger Arbeiter im Auftrag seiner Firma zusammen mit einem Arbeitskollegen bei einer Hofzufahrt in der Gemeinde Lavamünd mit Asphaltierungsarbeiten beschäftigt. Der Arbeiter entnahm schaufelweise aus der Fertiger-Gose etwa 80 Grad heißes Mischgut. Dabei wurde eine etwa 5 Zentimeter dicke Gummilippe unabsichtlich durch die eigene Schaufel gespannt. Sie schnellte zurück und schleuderte dabei flüssiges Bitumen gegen das linke Auge des Arbeiters. Das Bitumen blieb am Auge kleben, der Mann erlitt Verbrennungen unbestimmten Grades. Er wurde nach kurzer Versorgung vom anwesenden Arbeitskollegen in die nahegelegene Arztpraxis gebracht. Dort erfolgte die medizinische Erstversorgung durch den Arzt. Danach wurde der Arbeiter vom Rettungshubschrauber C 11 in die Augenklinik des Klinikum Klagenfurt geflogen.