Unbekannte drangen in der Nacht in ein Mehrparteienhaus in Klagenfurt ein und knackten ein Schlüsselkästchen für die Kellerabteile. Sie erbeuteten einen Reisekoffer, eine Kaffeemaschine sowie zwei Fahrräder.

Die Einbrecher drangen in fünf Kellerabteile sowie ein Gartenhaus ein © Fotolia

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Montag auf Dienstag in Klagenfurt in einem Mehrparteienhaus ein. Am Kelleraußenabgang knackten sie das an der Wand angebrachte Schlüsselkästchen und stahlen daraus den Kellerschlüssel der Wohnhausanlage.