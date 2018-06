Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim traditionellen Kufenstechen kam es zu einem Unfall © Traussnig, Symbolbild

Ein 48 jähriger Angestellter aus dem Bezirk Villach stürzte am Montag beim Kufenstechen in Hohenthurn (Bezirk Villach Land) von seinem Pferd. Nach dem Sturz blieb der Mann regungslos und ohne Bewusstsein am Boden liegen. Die Sanitäter des Samariterbundes und die zufällig anwesende Notärztin führten die Erstversorgung des Verunfallten durch. Die Notärztin verständigte umgehend den Rettungshubschrauber RK 1, der den 48 jährigen mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach flog