Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seeboden wurde in der vergangenen Woche überflutet © Lisa Hinteregger/Facebook

Warum der 1. Mai heuer in Kärnten ein ganz besonderer Tag war? Es war der letzte Tag bis heute, an dem es nirgends im ganzen Land Niederschlag gab. Seither regnet, hagelt und blitzt es täglich zumindest an einem Ort des Landes. Allein in der vergangenen Woche mussten die Feuerwehren 400 Mal zu wegen Muren und Überflutungen ausrücken - unfassbare 2250 Kameraden standen in dieser zeit im Unwettereinsatz. Was uns das subjektive Gefühl über das Wetter dieses Monats vermittelt, bestätigen die objektiven Zahlen - es war deutlich zu warm und es regnete ölfter.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.