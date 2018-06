Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Auf dem Strandweg in Krumpendorf kam es Freitagnachmittag zu einem Unfall. Dabei wurden ein 61-jähriger Fahrradlenker und eine 64-jährige Fußgängerin verletzt und ins UKH gebracht.

Die beiden Verletzten wurden ins UKH Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Zu einem Unfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden, kam es am Freitag gegen 13.55 Uhr auf dem Strandweg in Krumpendorf. Ein 61-jähriger Klagenfurter lenkte dort sein Fahrrad aus Klagenfurt kommend in Richtung Krumpendorf. Dabei kam es zu einer Streifkollision mit einer 64-jährigen Klagenfurterin. Beide stürzten und wurden leicht verletzt. Sie wurden von der Rettung ins UKH Klagenfurt gebracht.