Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde ins LKH Villach eingeliefert (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Freitag um 13.30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Kärntner Straße (B 83) zwischen Villach und Arnoldstein. Ein 57-jähriger Arnoldsteiner war dort mit seinem Pkw unterwegs. In Hart in der Gemeinde Arnoldstein kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Straßenleitpflock und stieß gegen den Zaun eines Hauses. Der 57-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins LKH Villach gebracht. Das Fahrzeug, der Zaun und der Straßenleitpflock wurden beschädigt. Ein Alkotest verlief negativ.