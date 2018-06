Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Mann fand am Freitagmorgen seinen 87-jährigen Vater leblos am Boden liegend vor. Wiederbelebungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen. Der 87-Jährige ist wohl gestürzt.

Sujetfoto © KLZ/Kanizaj

Am Freitag gegen 8.30 Uhr hielt sich ein 87-jähriger Pensionist im Keller seines Wohnhauses in Feistritz im Rosental auf. Aufgrund von Geräuschen hielt sein Sohn Nachschau und fand seinen Vater im Heizraum mit dem Gesicht nach unten am Boden liegend vor.