Kärnten Nach Murenabgang: Straße nach wie vor gesperrt

Nach heftigen Unwettern in Kärnten standen die Feuerwehren im Dauereinsatz. Vor allem in Oberkärnten und im Bezirk St. Veit kam es zu Hagel, Starkregen und Überflutungen. Die Katschbergstraße war am Freitag noch gesperrt.