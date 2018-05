Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit Kindern im Auto sollte Rauchen auch ohne Gesetz tabu sein © zabavna - stock.adobe.com

Rauchen im Auto ist verboten, wenn Kinder im Fahrzeug sitzen. Geregelt ist das in einer Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes, die seit 1. Mai gilt. Ab 1. Juni kann ein Organmandat in Höhe von 50 Euro verhängt werden. Einen diesbezüglichen Erlass verschickte das Gesundheitsministerium an alle beteiligten Behörden. In diesem werden die „zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden aufgefordert, die Voraussetzungen für die Einhebung von Organstrafverfügungen zu schaffen.“