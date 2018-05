Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Klagenfurt heulten die Sirenen: Die Berufsfeuerwehr rückte zu einem Kellerbrand aus.

In Viktring wurde ein Kellerbrand gemeldet © Kleine Zeitung/Weichselbraun

In der Landeshauptstadt waren am Mittwochvormittag gegen 9.45 Uhr die Sirenen zu hören. Laut Informationen der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wurde ein Kellerbrand in Viktring gemeldet.