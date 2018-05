Die Tat geschah am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Eine Frau hatte zwei Männer dabei beobachtet, wie sie von einer Baustelle in Klagenfurt drei Rollen Glasgewebe abtransportiert hatten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © Johnmerlin/stock.adobe.com

Am Mittwoch gegen 5.20 Uhr beobachtete eine 58 Jahre alte Frau, wie zwei männliche Personen von einer Baustelle in Klagenfurt drei Rollen Glasgewebe in einen in der Nähe abgestellten Pkw verluden.