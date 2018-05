Am helllichten Tag stiegen unbekannte Täter Dienstag in ein Wohnhaus in Klagenfurt ein.

© Weichselbraun

Einbrecher waren Dienstagnachmittag in Klagenfurt am Werk. Sie stiegen in das Wohnhaus eines Paares, 32 und 38 Jahre alt, ein. Aus einem Raum konnten die unbekannten Täter Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro erbeuten.