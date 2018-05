Der Verkehrsunfall geschah am Montagabend auf der Turracher Bundesstraße. Ein 78-jähriger Autofahrer bog in eine Kreuzung ein - vermutlich ohne auf den Vorrang zu achten.

Sujetfoto © KLZ/Rehfeld

Am Montagabend wollte ein 78-jähriger Mann aus Feldkirchen mit einem Auto die Turracher Bundesstraße in Radweg - vermutlich ohne auf den Vorrang zu achten - in Richtung Maltschacher See überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, gelenkt von einem 27-jährigen Mann aus Feldkirchen. In weiterer Folge stieß der Lenker eines weiteren Pkw, ein 51-jähriger Mann aus Klagenfurt, welcher auf der Turracher Bundesstraße von Moosburg kommend in Richtung Feldkirchen fuhr, ebenfalls gegen den Pkw des 78-jährigen Mannes.