Villach Reisende in Zugabteil bestohlen

Unbekannter Täter stahl Montagfrüh Reisetasche einer 32-jährigen Neuseeländerin. In Villach bemerkte die Frau den Diebstahl.

© APA

Auf ihrer Reise von Mailand nach Wien wurde eine 32-jährige Frau aus Neuseeland bestohlen. Ein unbekannter Täter stahl Montagfrüh zwischen 4 und 4.20 Uhr die Riesetasche der Frau, während diese in ihrem Zugsabteil schlief. In Villach bemerkte die Frau den Diebstahl und erstattete beim nächsten Halt in Klagenfurt Anzeige.

In der Reisetasche waren ein Laptop, eine Brieftasche mit einem geringen Bargeldbetrag, sowie diverse persönliche Dokumente und Kleidungsstücke. Der Wert der gestohlenen Tasche samt Inhalt beträgt laut Polizei mehrere hundert Euro.