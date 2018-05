Am Sonntagabend ist es auf einem Radweg in Klagenfurt zu einer Frontalkollision zwischen zwei Radfahrern gekommen. Dabei wurde ein 52-Jähriger unbestimmten Grades verletzt.

Sujet © KLZ/Fuchs

Ein 52-jähriger Klagenfurter fuhr am Sonntagabend mit seinem Fahrrad am Radweg in der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt und wollte nach rechts in die Buchengasse einbiegen. Gleichzeitig kam aus der Gegenrichtung ein 47-jähriger Klagenfurter, ebenfalls auf seinem Fahrrad, und schnitt dabei die Kurve, sodass es zu einer Frontalkollision kam und beide Radfahrer vom Rad stürzten.