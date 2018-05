Während einer Autofahrt gerieten die beiden Arbeitskollegen (32 und 34) in Streit. Als der 32-Jährige den 34-Jährigen dann aber am T-Shirt erfasste, wehrte sich dieser mit seinem Stanley-Messer.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujet © KLZ/Rehfeld

Zwei Arbeitskollegen aus Feldkirchen, 32 Jahre und 34 Jahre alt, gerieten am Samstagabend kurz vor der Abfahrt auf einer Baustelle in Millstatt in ihrem Fahrzeug wiederholt in einen verbalen Streit. Als der 32-Jährige den 34-Jährigen dann aber am T-Shirt erfasste, wehrte sich dieser mit seinem Stanley-Messer und schnitt dem Angreifer in den linken Unterarm.