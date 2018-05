Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Polizei musste am Samstagabend nach Viktring ausrücken. Ein alkoholisierter Mann war auf seine Freundin losgegangen. Ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

Sujet © vectorfusionart/Fotolia

Am Samstagabend stieß und trat ein 27-jähriger Mann seine Freundin (32) in deren Wohnung in Klagenfurt/Viktring. Durch die Misshandlung wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Weiters beschädigte der stark alkoholisierte 27-Jährige eine Wohnungsinnentüre.