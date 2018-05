Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Die Polizeibeamten wollten einen Vorführungsbefehl für die Justizanstalt ausführen, doch die Frau verweigerte ihnen den Zutritt in ihr Haus.

Sujet © KLZ/Fuchs

In der Nacht auf Sonntag vollzogen Beamte der Polizeiinspektion St. Peter im Stadtgebiet von Klagenfurt bei einer 50-jährigen Klagenfurterin einen Vorführungsbefehl für die Justizanstalt Josefstadt/Wien. Die 50-Jährige verweigerte den Beamten den Eintritt in ihr Haus und flüchtete in weiterer Folge auf ihr Grundstück. Dort konnte sie angehalten werden.