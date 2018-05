Facebook

Sujet © KLZ/Koscher

Am Sonntag gegen 1 Uhr kam es während eines heftigen Gewitters mit Starkregen zu einer Verklausung des „Böse-Feld-Baches“ in Fresach. Der Bach trat daraufhin über das Bachbett aus. Steine Geröll und Schlamm wurden auf ein Grundstück in der Ortschaft Am Waldrain geschwemmt und drangen in das Erdgeschoß und in die Kellerräume des Wohnhauses ein. Außerdem überschwemmte die Schlammlawine die Weißensteiner Gemeindestraße auf einer Länge von zirka 30 Metern, sodass diese vorerst für den Fahrzeugverkehr nicht mehr passierbar war.