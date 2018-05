Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

In Krumpendorf kam es auf einem Radweg zu einem Unfall, bei dem eine Zwölfjährige und eine Pensionistin verletzt wurden.

© APA/BARBARA GINDL

Eine 69-jährige Klagenfurterin fuhr mit ihrem E-Bike auf dem Radfahrstreifen in der Pamperlallee Richtung Pörtschach. Zu gleichen Zeit fuhr eine Zwölfjährige aus Krumpendorf mit ihrem Mountainbike am linken Fahrbahnrand der Schlossallee in Krumpendorf Richtung Pamperlallee. Als sie links abbiegen wollte, prallten die beiden Radfahrerinnen zusammen.