Sujetfoto © dpa/dpaweb

Am Freitag gegen 19.30 Uhr wurde am Grundstück seines Elternhauses in der Gemeinde Feldkirchen ein 13-jähriger Schüler vom 5-jährigen Mischlingshund (Bernhardiner-Labrador), welcher seiner Familie gehört, aus bisher unbekannten Gründen in den linken Unterschenkel gebissen.



Nach ärztlicher Erstversorgung wurde der unbestimmten Grades verletzte Schüler von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht und ambulant behandelt.