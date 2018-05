Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

THEMENBILD: POLIZEI / VERKEHR / KONTROLLE © APA/Gindl

Der Vorfall soll sich bereits am 17. Mai abgespielt haben. Aus Angst vor ihrem Ehemann hat eine 35-jährige Klagenfurterin erst jetzt Anzeige erstattet. Der 26-Jährige soll sie über zwei Stunden gegen ihren Willen in der gemeinsamen Wohnung festgehalten haben. Weiters ist er verdächtig, seine Ehefrau über einen längeren Zeitraum immer wieder psychisch und physisch am Körper misshandelt und sie auch bedroht zu haben. Gegen den Mann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen und er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt.