Angeklagter fordert: Taliban sollen für Gottesstaat kämpfen © EPA

In Klagenfurt sitzt ein afghanischer Staatsbürger in Untersuchungshaft. Jetzt liegt eine rechtskräftige Anklageschrift vor. Dem Mann wird die Mitgliedschaft zu einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Insbesondere geht es um Propaganda in diversen Medien. So soll der Mann Propagandamaterial der Taliban über soziale Medien verbreitet haben.