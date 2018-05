Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Polizei ermittelt © Fuchs

Am Donnerstag, vermutlich in der Zeit zwischen 7.20 Uhr und 9 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter in der Gemeinde Radenthein im Bezirk Spittal die Fassade einer Asylunterkunft, indem sie diese mit einer ölhaltigen schwarzen Flüssigkeit bespritzten. Die genaue Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.