Zwei Burschen fuhren am Mittwochabend auf einem Mofa auf der Ossiacher Straße. Als sich der Lenker zu seinem Beifahrer umdrehte, kam er in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Beim Sturz wurden beide verletzt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rettung brachte die Verletzten ins LKH Villach © KLZ/Rehfeld

Am Mittwoch gegen 18.25 Uhr fuhr ein 17-jähriger Bursche aus Bad Bleiberg mit seinem Mofa auf der Ossiacher Straße in Villach aus Richtung Urlakenstraße kommend in Richtung der Max Lauritsch Straße. Auf dem Sozius saß sein 15-jähriger Arbeitskollege aus Feldkirchen. In einer Rechtskurve schaute der Mofalenker zurück zu seinem Arbeitskollegen. Dabei kam er rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Vorderrad gegen die Gehsteigkante. Beide stürzten vom Mofa und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht.