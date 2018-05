Unbekannte drangen in Geschäftslokal in Griffen ein und stahlen alles, was nicht niet- und nagelfest war. Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Einbrecher zwängen eine Tür und ein Fenster auf © APA/Pfarrhofer

Bisher unbekannte Täter zwängten in der Nacht auf Mittwoch die Kunststofftüre eines Geschäftslokals in Griffen auf und gelangten so in das Innere. Dort knackten sie unter anderem eine versperrte Kassenlade. Und dann stahlen sie so ziemlich alles, was ihnen einen Gewinn versprach: Unter anderem eine Kellnerbrieftasche mit Bargeld in noch unbekannter Höhe, eine Registrierkassa, einen Tablet-PC und ein Laptop.