Der Mann zeigte sich reumütig geständig © Kalser

Wegen Stalkings und gefährlicher Drohung ist am Mittwoch ein 33-Jähriger am Landesgericht Klagenfurt zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er hatte seiner Ex- Frau innerhalb von etwa fünfeinhalb Wochen mehr als 7648 SMS geschickt, teils enthielten diese auch Drohungen.

