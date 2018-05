Facebook

Ein Rad war mit einem Zahlenschloss gesichert © Traussnig

Ein 44-jähriger Klagenfurter hatte sein Fahrrad mit einem Fahrradschloss an eine Dachrinne eines Mehrparteienhauses in Klagenfurt gesichert abgestellt. Beim Verlassen des Hauses am Dienstag kurz vor Mitternacht bemerkte er einen ihn unbekannten Mann. Dieser hatte gerade das Schloss aufgebrochen. Der Dieb riss das Fahrrad von der Dachrinne, sprang darauf und fuhr davon. Der 44Jährige verfolgte den mittels Fahrrad flüchtigen Täter zu Fuß, konnte ihn aber nicht mehr einholen. Das Fahrrad hatte einen Wert in Höhe von mehreren tausend Euro.