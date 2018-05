Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein Arbeitsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Villach ereignet. Ein Baugerüst ist unter dem Gewicht eines 54-jährigen Arbeiters zusammengebrochen.

Ein 54-jähriger Arbeiter aus der Gemeinde Frauenstein war am Dienstag um 14.15 Uhr in Villach mit Bauarbeiten beschäftigt. Um einen Kranführer einzuweisen, kletterte dieser auf ein Baustellengerüst. Das Gerüst gab jedoch nach und brach in sich zusammen.