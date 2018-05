Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetfoto © KLZ/Fuchs

Am Dienstag gegen 11.55 Uhr fuhr eine 54-jährige Frau aus Klagenfurt mit ihrem Pkw auf der Turracher Bundesstraße aus Richtung Klagenfurt kommend in Richtung Feldkirchen. Bei einem Kreisverkehr in der Gemeinde Moosburg musste diese verkehrsbedingt anhalten. Die nachfolgende 33-jährige Pkw-Lenkerin hielt daraufhin ihr Fahrzeug ebenso an. Ein weiterer nachkommender 29-jähriger Autolenker konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und stieß mit dem Pkw der 33-Jährigen zusammen.