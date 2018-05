Facebook

Sujetfoto © APA/Gindl

Am vergangenen Freitag gegen 20 Uhr, stellte eine 27-jährige Frau aus Klagenfurt ihren Pkw auf einen Hausbewohnerparkplatz in Klagenfurt ab. In der Nacht auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter alle vier Autoreifen des Autos der 27-Jährigen, indem er in diese aufstach. Der durch diesen Vorfall entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt.