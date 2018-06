Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Kamerateam hat die Feiernden in Lignano gefilmt © Felsberger

Was in Lignano passiert, bleibt in Lignano? Das stimmt nicht so ganz. Am Pfingstwochenende hat es nicht nur tausende Kärntner und Steirer zum italienischen Badeort gezogen, sondern auch ein Kamerateam, das die Jugendlichen beim Feiern begleitete.