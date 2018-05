Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Ein 65-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Einbiegen in eine Hauseinfahrt den entgegenkommenden Motorradfahrer. Ein im Anschluss durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Der Motorradfahrer wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert © Kanizaj

Ein Pkw-Lenker (65) übersah Montagabend auf der Rosental Bundesstraße in Oberdörfl beim Linksabbiegen in eine Hauseinfahrt einen entgegenkommenden Motorradlenker (65) aus Klagenfurt. Bei der Kollision erlitt der Motorradfahrer Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.