Auch in der zweiten Partynacht ist es in Lignano zu einigen Zwischenfällen gekommen.

Partywochenende in Lignano

Lignano ist derzeit Schauplatz einer ausgelassenen Feier © Felsberger

In Lignano prallen derzeit zwei Welten aufeinander. Zum Einen ist der italienische Badeort bei Familien beliebt, die vor allem die Ruhe des Meeres zu schätzen wissen. Gerade zu Pfingsten ist es an der Küste aber alles andere als still - tausende Österreicher pilgern zu dieser Zeit nach Sabbiadoro, um das Pfingstwochenende zu feiern.

