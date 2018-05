Auch in der zweiten Partynacht ist es in Lignano zu einigen Zwischenfällen gekommen.

Lignano ist derzeit Schauplatz einer ausgelassenen Feier © Felsberger

In Lignano prallen derzeit zwei Welten aufeinander. Zum Einen ist der italienische Badeort bei Familien beliebt, die vor allem die Ruhe des Meeres zu schätzen wissen. Gerade zu Pfingsten ist es an der Küste aber alles andere als still - tausende Österreicher pilgern zu dieser Zeit nach Sabbiadoro, um das Pfingstwochenende zu feiern.

"Wir wussten schon, dass um diese Zeit in Lignano viel los ist", sagt ein Ehepaar, das aus Oberösterreich stammt und in München lebt. Es ist am Donnerstag angereist, macht derzeit mit seinen Kindern - ein sechsjähriges Mädchen und ein dreijähriger Bub - Urlaub. Aber dass die Österreicher so feierwütig sind, dachte die Familie wohl nicht. "Wir sind am Freitag geflüchtet und haben das Hotel gewechselt. Jetzt übernachten wir gut acht Kilometer entfernt", erzählt das Paar lachend.

So feiern die Österreicher in Lignano

Verurteilen will die Familie die Jugendlichen aber nicht: "Wir waren selbst vor 20 Jahren zu Pfingsten da und haben gefeiert. Man kann niemanden böse sein, weil man ja selbst einmal jung war." Und immerhin ist lediglich der Abschnitt Sabbiadoro Schauplatz der Feiern. Das bestätigt Loris Salatin, Präsident der Strand-Gesellschaft: „In den Teilen Pineta und Riviera ist es auch zu Pfingsten ruhig."

Pfingsten: So feiern die Österreicher in Lignano

Weitere Ausweisungen

Dennoch wurden auch in der zweiten Partynacht einige Grenzen überschritten. Nachdem es schon in der Nacht auf Samstag zwei Ausweisungen gab, mussten nun mindestens vier weitere Personen den Badeort verlassen. "Es war eine wilde Nacht", sagt der Kärntner Polizist Heimo Bartlmä, der derzeit in Lignano vor Ort ist und zusammen mit einem Kollegen den italienischen Carabinieri zur Seite steht. "Zwei Mal wurde Widerstand gegen öffentliche Organe geleistet."

Zudem gab es eine Rauferei, in die zwei Kärntner verwickelt waren, mehrere Sachbeschädigungen und Anzeigen wegen Trunkenheit.

Polizist Heimo Bartlmä erklärt die Gründe für Ausweisungen © Kleine Zeitung

Ein 17-jähriger Steirer ist zudem in der Nacht auf Samstag in Lignano angefahren worden. Er wurde schwer verletzt, als er beim Überqueren der Straße ein Auto übersehen hatte.

