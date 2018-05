Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Trial-Fahrer kam auf einem Privatweg zu Sturz © LPD, Symbolbild

Samstagabend fuhr ein 39-jähriger Mann aus Radenthein mit seinem Trial-Motorrad auf einem Privatweg im Bereich der Schartenalm in der Gemeinde Radenthein. In einer Rechtskurve kam er aus unbekannter Ursache links vom Schotterweg ab und stürzte acht bis zehn Meter in unwegsames Gelände. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde von seinem 31-jährigen Begleiter aus Döbriach am Millstätter See geborgen, der auch die Rettungskette in Gang setzte. Der MR-Fahrer wurde von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht.