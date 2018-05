Facebook

Die Polizei musste einschreiten © Fuchs

In einer Wohnung in Klagenfurt kam es am am Pfingstsonntag um 4 Uhr früh zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 46-jährigen Mann und seiner 43-jährigen Ehefrau. Bei dem Vorfall wurden beide Personen verletzt. Gegen den 46-jährigen Ehemann wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Nach Abschluss weiterer Erhebungen werden laut Polizei die erforderlichen Anzeigen erstattet.