Die Feuerwehr musste ausrücken © Fotolia

Auf einer Pferdekoppel im Bezirk St. Veit brach am Samstag ein Reitpferd durch einen Teil des Betondeckels der Güllegrube ein und blieb mit einem Bein in der Grube hängen. Dabei wurde das Tier am Bein schwer verletzt und musste in weiterer Folge mittels Hebekran geborgen werden. Im Einsatz standen 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Liebenfels und St. Veit.