Dieser Artikel ist Teil von Kleine Zeitung Plus

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Spuren der jüngsten Partynacht wurden bereits beseitigt © Felsberger

Wenn man von der "Verwüstung", von der immer wieder geredet wird, etwas mitbekommen will, muss man entweder lange wach bleiben, oder früh aufstehen. Denn obwohl tausende Österreicher dieser Tage in Lignano ausgelassen feiern, sind Strand und Straßen dank Putztrupps schon kurz nach Sonnenaufgang wieder in Top-Zustand.

Mehr zum Thema Pfingstwochenende Das Partywochenende in Lignano hat begonnen

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.